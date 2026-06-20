При этом бобры часто конфликтуют с людьми: фермеры жалуются на затопленные поля, а в городах животные повреждают деревья в парках. В лесах они также могут уничтожать молодые посадки. В лесничестве Вельна недавно бобры срубили высаженные лесниками дубы и буки, но, по словам специалистов, пользы от их присутствия все равно больше.