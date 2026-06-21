Создатели «Пацанов» выпустили ролик с неудачными дублями со съемок финального сезона

Сейчас готовится к выходу приквел сериала под названием «Восход корпорации Vought» (Vought Rising). Действие в нем будет разворачиваться в 1950-х годах, а в центре сюжета окажутся тайны зарождения корпорации Vought, ранние подвиги Солдатика и первые зловещие эксперименты Грозы/Либерти «Vought Rising». Премьера шоу запланирована на 2027 год.