Создатели «Пацанов» выпустили ролик с неудачными дублями со съемок финального сезона

Amazon показала видео с неудачными дублями со съемок пятого и финального сезона сериала «Пацаны». Последний эпизод вышел 20 мая.
В шоу рассказывается о команде мстителей, которые борются с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями. «Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса.
Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Дженсен Эклс, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган. Кинокритик «Афиши Daily» Василий Говердовский рассказывал (с легкими спойлерами), почему неплохой в сущности финал вызывает лишь желание пожать плечами.
Сейчас готовится к выходу приквел сериала под названием «Восход корпорации Vought» (Vought Rising). Действие в нем будет разворачиваться в 1950-х годах, а в центре сюжета окажутся тайны зарождения корпорации Vought, ранние подвиги Солдатика и первые зловещие эксперименты Грозы/Либерти «Vought Rising». Премьера шоу запланирована на 2027 год.