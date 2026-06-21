Премьера экранизация романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин состоится 12 ноября 2027 года

Студия Paramount объявила дату выхода в кинотеатры для фильма «Завтра, завтра, завтра» с Дейзи Эдгар-Джонс в главной роли — 12 ноября 2027 года. Об этом пишет Variety.



Он расскажет историю двух друзей, которые вместе проходят через детство и колледж. Позднее они становятся творческими партнерами в индустрии видеоигр в девяностые и нулевые.