Умер режиссер Джеймс Берроуз, работавший над ситкомом «Друзья»

«Думаю, у меня есть дар создавать семьи», — говорил режиссер в интервью в 2023 году, вспоминая сформированные им актерские ансамбли. Его комедийный инстинкт и умение объединить артистов сделали Берроуза самым востребованным и высокооплачиваемым постановщиком ситкомов в 80-х, 90-х и 00-х.