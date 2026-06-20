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Джордж Лукас озвучил одного из персонажей в «Миньонах и монстрах»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nicolas Genin

В озвучке мультфильма «Миньоны и монстры» принял участие создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Об этом генеральный директор Illumination Кристофер Меледандри рассказал Collider.

Пока неизвестно, кому из героев Лукас подарил голос. Меледандри отметил, что он и его коллеги очень рады, что знаменитый продюсер, режиссер и сценарист участвует в спин-оффе «Гадкого Я».

«Из сюжета возникла идея персонажа, я поделился ей с авторами проекта. „А что, если мы пригласим Джорджа?“ А они такие: „Вы шутите?“ В итоге я получил согласие. И мы очень рады, что он участвует в мультфильме», — отметил Меледандри.

Меледандри рассказал, что Лукас — поклонник мультфильмов студии Illumination. Особенно он обожает миньонов, которые фигурируют в «Гадком Я» и спин-оффах про желтых проказников.

«Около двух лет назад мне посчастливилось познакомиться с Джорджем. Причиной нашей встречи стала его любовь к фильмам Illumination, особенно он любит „Гадкого я“ и обожает миньонов», — рассказал Меледандри.

Джордж Лукас известен как создатель франшизы «Звездные войны» и продюсер фильмов и сериала об Индиане Джонсе. На заре карьеры Лукас срежиссировал «Американские граффити» с участием молодого Харрисона Форда. После этого он сотрудничал с Фордом в работе над «Звездными войнами» и «Индианой Джонсом».

«Миньоны и монстры» выйдут в мировой прокат 1 июля. История развернется в 20-х годах XX века. По сюжету миньоны решают снять свой фильм ужасов, но для этого им предстоит найти подходящих для картины монстров.

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