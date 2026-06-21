Началась работа над мультфильмами «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3»

Глава студии Illumination Крис Меледандри в интервью Collider рассказал, что анимационные картины «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3»уже запущены в работу. При этом дата их выхода неизвестна.
«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Студия их обожает. Мы активно работаем над обоими. Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к „Тайной жизни домашних животных“. Мы ждали идеи, которая, как нам казалось, действительно имела бы право на жизнь», — сказал Меледандри.
Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных» рассказывает о том, чем занимаются питомцы, пока их хозяева пропадают на работе. Вторая часть вышла в 2019 году.
В центре сюжета «Зверополиса» — коала по имени Бастер Мун, который пытается спасти свой некогда популярный театр от банкротства, устроив грандиозный музыкальный конкурс. «Зверополис-2» вышел в прокат в 2021 году.