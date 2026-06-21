Сборы «Закулисья реальности» в России превысили 500 млн рублей

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.



Недавно стало известно, что голливудские студии стали внимательнее изучать Reddit в поисках новых идей и авторов благодаря успеху фильма «Закулисье реальности», выросшего из сообщества r/backrooms на форуме. Один из агентов рассказал THR, что ассистенты в его компании уже нашли «кучу» сабреддитов и коротких рассказов, которые могут стать основой для перспективных проектов.