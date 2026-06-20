Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA 6

«Огромное спасибо, Rockstar. Я и представить не мог, что когда-нибудь моя музыка прозвучит в игре, которой я всегда восхищался. Я счастлив и благодарен за эту возможность, для меня это огромная честь. Спасибо, что поверили в меня», — подчеркнул композитор.