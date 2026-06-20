Мультфильм «История игрушек-5» на предпоказах заработал 17,5 млн долларов. Это рекорд 2026 года, сообщает Variety.
Ранее лучший результат был у «Майкла», который на предварительных сеансах принес кассу в 12,6 млн долларов. «История игрушек-5» также стала второй анимационной лентой по сборам до официальной премьеры. Лидерство удерживает «Суперсемейка-2», которая в 2018 году на предпоказах заработала 18,5 млн долларов.
Аналитики считают, что в эти выходные «История игрушек-5» заработает от 145 до 150 млн долларов. Хотя некоторые эксперты пророчат стартовую кассу в размере от 160 до 175 млн долларов.
Премьера пятой «Истории игрушек» состоялась 19 июня. По сюжету Вуди, Базз, Джесси и остальные герои столкнутся с новым антагонистом — планшетом LilyPad.