Из Москвы в Душанбе снова начал ходить прямой поезд после шестилетнего перерыва

Первый рейс пассажирского поезда №423/424 «Душанбе — Москва» формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» вышел на маршрут 21 июня в 3.25 по местному времени из Душанбе. В дальнейшем составы будут курсировать по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08.