Радиоуправляемая копия Вещи из сериала «Уэнсдэй» выйдет в продажу

В январе 2023 года сериал продлили на второй сезон после того, как он стал самым просматриваемым релизом предыдущего года. Дженна Ортега стала продюсером продолжения, а актерский состав проекта пополнили Стив Бушеми, Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд. А вот Перси Хайнс Уайт выбыл из шоу после скандала.