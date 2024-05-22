Радиоуправляемая копия Вещи из сериала «Уэнсдэй» выйдет в продажу

Американская компания Jada Toys выпустит радиоуправляемую копию Вещи — персонажа в виде отрубленной руки из сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщил Forbes.
Игрушка появится в продаже в преддверии второго сезона шоу, выходящего на стриминговом сервисе Netflix. Создатели ее предполагают, что Вещь станет отличным спутником для детей в их «озорных приключениях».
По словам авторов игрушки, ей легко управлять. Вещь можно двигать вперед, назад и в стороны. Купить радиоуправляемую модель можно будет онлайн — к примеру, на Amazon. На Вещь можно оформить предзаказ.
Стоимость копии культового персонажа, которого в сериале играет Виктор Доробанту, составит 29,99 доллара. Первые покупатели получат свои игрушки 15 октября — как раз к Хэллоуину.
Вещь оснащена пультом дистанционного управления, работающим на батарейках типа ААА. Само устройство подзаряжается через USB-вход.
В январе 2023 года сериал продлили на второй сезон после того, как он стал самым просматриваемым релизом предыдущего года. Дженна Ортега стала продюсером продолжения, а актерский состав проекта пополнили Стив Бушеми, Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд. А вот Перси Хайнс Уайт выбыл из шоу после скандала.
Съемки второго сезона «Уэнсдэй» пройдут в Ирландии. В ожидании новых эпизодов поклонники шоу гадают, что будет в продолжении. «Афиша Daily» также предлагала скрасить время рецептами в духе «Семейки Аддамс» (про которую мы, кстати, расссказывали здесь).