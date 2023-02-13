«Уэнсдэй» стала самым просматриваемым сериалом в 2022 году

Шоу «Уэнсдэй» стало исключением. За 15 дней проект привлек 66% просмотров от общего количества, а потом на протяжении длительного времени сохранял уровень просмотров. По мнению Samba TV, это связано с тем, что сериал стал вирусным в соцсетях.