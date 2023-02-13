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«Уэнсдэй» стала самым просматриваемым сериалом в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:19

Сериал «Уэнсдэй» от Netflix обошел «Дом дракона» HBO, став самым просматриваемым шоу 2022 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на отчет Samba TV.

Компания сделала вывод, что большинство сериалов привлекает к себе зрителей только в первые 15 дней после выхода. За 51 день после релиза 15 шоу из 20 привлекли 75% аудитории от общего числа просмотров за первые 15 дней.

Шоу «Уэнсдэй» стало исключением. За 15 дней проект привлек 66% просмотров от общего количества, а потом на протяжении длительного времени сохранял уровень просмотров. По мнению Samba TV, это связано с тем, что сериал стал вирусным в соцсетях.

«Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо „Уэнсдэй“ и „Дома дракона“, „Монстр: История Джеффри Дамера“ и „Наблюдатель“ были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода», — сказано в отчете компании.

Все четыре проекта были наиболее популярны среди поколения Z и миллениалов, подчеркивает Samba TV.

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