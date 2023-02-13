«Уэнсдэй» стала самым просматриваемым сериалом в 2022 году

Компания сделала вывод, что большинство сериалов привлекает к себе зрителей только в первые 15 дней после выхода. За 51 день после релиза 15 шоу из 20 привлекли 75% аудитории от общего числа просмотров за первые 15 дней.
Шоу «Уэнсдэй» стало исключением. За 15 дней проект привлек 66% просмотров от общего количества, а потом на протяжении длительного времени сохранял уровень просмотров. По мнению Samba TV, это связано с тем, что сериал стал вирусным в соцсетях.
«Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо „Уэнсдэй“ и „Дома дракона“, „Монстр: История Джеффри Дамера“ и „Наблюдатель“ были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода», — сказано в отчете компании.
Все четыре проекта были наиболее популярны среди поколения Z и миллениалов, подчеркивает Samba TV.