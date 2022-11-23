История, семья и правила жизни Уэнсдэй Аддамс, про которую вышел сериал на «Нетфликсе»

Из всех героев легендарной «Семейки Аддамс» хмурая девочка с тугими косичками — пожалуй, самая известная героиня. Уэнсдэй знакома даже тем, кто никогда не смотрел ни одной экранизации комиксов Чарлза Аддамса. Она уже давно часть поп-культуры: ее имя стало нарицательным, ее фразочки растащили на цитаты, а кадры из фильмов и сериалов — на мемы. Spotify регулярно пополняется плейлистами с музыкой, которую могла бы слушать героиня, будь она зумеркой. А дизайнеры модной одежды черпают вдохновение в ее минималистичном готическом стиле одежды для своих новых коллекций.
Впервые эта угрюмая девочка с саркастичным подходом к жизни и людям появилась на страницах журнала «Нью-Йоркер» в 1938 году. Со временем Уэнсдэй претерпела несколько трансформаций: героиня стала мрачнее, остроумней и взрослее (в мюзикле ей вовсе 18 лет). Роль Уэнсдэй исполняли разные актрисы, но стопроцентным попаданием в образ, без сомнений, стала героиня десятилетней (на тот момент) Кристины Риччи, которая сыграла в нашумевшей дилогии Барри Зонненфельда начала 1990-х годов.
Оригинальный комикс в «Нью-Йоркере».
Выдержки из личного дела
Имя: Уэнсдэй Аддамс.
Названа в честь строчки «Wednesday’s child is full of woe» («Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полн») из популярной английской народной песенки-потешки «Monday’s Child» («В понедельник кто рожден»). Второе имя — Фрайдей (не спрашивайте!).
Возраст: в среднем 13 лет.
Родители, братья и сестры*
*Дополнение: В большинстве источников указано, что Уэнсдэй единственная дочь Аддамсов. Однако, по другим сведениям, у Уэнсдэй есть сестра Уэнсдэй-младшая, но ее видели лишь однажды на Хеллоуин 1977 года.
Отличительные особенности: унаследованная от матери бледная кожа и прямые черные волосы, туго завязанные в косички по бокам. Одевается исключительно в строгие, напоминающие школьную форму черные платья с белым воротничком. Дополняют образ черные чулки и черные туфли.
Особенности характера и поведения: неулыбчива, неприветлива, угрюма, саркастична, язвительна, вечно в дурном настроении, озлоблена. Одним словом — социопатка. Одержима смертью, склонна к садизму. Жертвой ее бесконечных экспериментов, как правило, становится ее брат Пагсли.
Хобби: разведение пауков (самый любимый носит кличку Гомер), рисование (в основном деревьев с головами людей), написание поэм, посвященных Гомеру (пауку, а не древнегреческому поэту), садистские эксперименты над братом, изучение тайн Бермудского треугольника.
Сильные стороны: невероятно сильна и запросто может положить на лопатки собственного отца с помощью нехитрого приема дзюдо.
Слабости: кукла Марии-Антуанетты, которой она с помощью гильотины отрубает голову. В коллекции девочки есть еще несколько безголовых кукол.
Правила жизни Уэнсдэй Аддамс
На Хеллоуин лучше всего нарядиться самым обычным человеком, именно так выглядело большинство серийных убийц.
Вы никогда не ошибетесь, если будете всегда одеваться во все черное, как на похороны, ведь люди умирают каждый день, нужно просто подождать.
Люцифер — это отличная кличка для домашнего питомца. Например, ящерки. Она милая и увертливая.
Чтобы как следует наказать меня в детстве, достаточно было подарить златокудрую смазливую куклу, которая постоянно талдычит «мама»!
Героиня, на которую я хотела бы быть похожа? Конечно, моя двоюродная пробабка Калпурния Аддамс! Она танцевала голая на городской площади и совратила министра. Ее сожгли на костре в 1706-м.
В идеале в семье должен быть только один ребенок. Девочка.
Думаешь, как бы проучить брата, и зашла на кухню за ножом? Покажись маме — мама плохого не посоветует! Вдруг у нее есть гигантский топор.
Мама всегда говорила: «Уэнсдэй, поиграй со своей едой». Мудрейшая женщина!
Решили кого‑нибудь поджарить на электрическом стуле, а тут в комнату заходит мама? Главное — будьте вежливыми, и мама вас поддержит.
Шекспир! Вот кого я обожаю! Столько кровавых подробностей! Всегда актуальный автор.
Никто не имеет права издеваться над членами моей семьи! Кроме меня…
Убирать в комнате? Только в обмен на бессмертную душу новой няни!
Мой отец всегда говорил: «Какое же это счастье иметь собственных детей и платить чужому человеку, чтобы он их воспитывал». Мудрейший мужчина!
Деньги! Вот что привлекает мужчин больше всего.
Если мужчине нравится быть несчастным, он должен найти себе женщину, с которой может быть несчастным.
Обожаю аллергиков! Такие симпотяжки! Правда, их легко напугать до смерти…
Мой дух можно сломить только многочасовым просмотром классической продукции «Диснея» и старых голливудских мюзиклов.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Я тупо не умею плавать.
Никогда не убегайте от родителей без записки! Я обычно пишу что‑нибудь вроде «Ненавижу вас, с любовью, Уэнсдэй».
Вымотались? Поругались с дядей? Старый семейный склеп — лучшее убежище от любых жизненных невзгод!
Родители никогда не втирали нам про капусту и аистов. Просто говорили, что занимаются сексом.
На случай если отец оказывался на свежем воздухе, у него всегда была припасена сигара. Даже для сына. Заботливейший человек!
Вызвали брата на дуэль? Спросите совета у дяди, даже если подозреваете, что он ненастоящий.
Никто не выбирается живым из Бермудского треугольника! Даже в отпуск.
Хотите напугать богатеньких девочек? Расскажите им, что однажды у них могут отвалиться носы.
Я скажу вам, кто виноват в том, что все американские лысые орлы вымерли. Мой брат!
На уроках истории неплохо бы рассказывать, сколько голов пришлось отрубить для успеха какой‑нибудь революции.
Наша страна была бы гораздо лучше, если бы индейцы, вместо того чтобы слепо довериться колонистам, сняли бы с них скальпы.
Аддамсы не обнимаются!
Популярность — это когда в твою честь назвали день недели.
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на Netflix (временно недоступен в России)