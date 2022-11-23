История, семья и правила жизни Уэнсдэй Аддамс, про которую вышел сериал на «Нетфликсе»

Из всех героев легендарной «Семейки Аддамс» хмурая девочка с тугими косичками — пожалуй, самая известная героиня. Уэнсдэй знакома даже тем, кто никогда не смотрел ни одной экранизации комиксов Чарлза Аддамса. Она уже давно часть поп-культуры: ее имя стало нарицательным, ее фразочки растащили на цитаты, а кадры из фильмов и сериалов — на мемы . Spotify регулярно пополняется плейлистами с музыкой, которую могла бы слушать героиня, будь она зумеркой. А дизайнеры модной одежды черпают вдохновение в ее минималистичном готическом стиле одежды для своих новых коллекций.