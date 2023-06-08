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Дженна Ортега спродюсирует второй сезон «Уэнсдэй»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:00

Дженна Ортега не только вновь исполнит главную роль в сериале «Уэнсдэй», но и выступит в качестве продюсера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса рассказала, что такое назначение очень важно для нее, поскольку она хочет иметь больше возможностей и свободы, которой у нее не было в прошлых шоу.

«У меня был опыт работы на телевидении, когда я чувствовала, что меня не слышат, что я должна была быть марионеткой. Мне говорили на съемочных площадках: „Ты не знаешь, потому что ты не писатель“ или „Просто заткнись и делай свою работу“», — добавила Ортега.

Актриса призналась, что во время первого сезона регулярно вносила изменения в сценарий. Причем она делала это настолько часто, что, по ее словам, это было крайне непрофессионально.

Когда стартуют съемки второго сезона «Уэнсдэй», пока неизвестно. Ортега намекнула, что в продолжении сериала будет меньше любви и больше ужаса: «Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-составляющей. <…> Поэтому отказываемся от романтических любовных интересов для Уэнсдэй, и это действительно здорово». Ранее Ортега говорила, что любовная линия «не имеет смысла» для ее героини.

Первый сезон шоу вышел 23 декабря 2022 года. В декабре «Уэнсдэй» стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотра за месяц.

«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).

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