Дженна Ортега спродюсирует второй сезон «Уэнсдэй»

«У меня был опыт работы на телевидении, когда я чувствовала, что меня не слышат, что я должна была быть марионеткой. Мне говорили на съемочных площадках: „Ты не знаешь, потому что ты не писатель“ или „Просто заткнись и делай свою работу“», — добавила Ортега.