Дженна Ортега спродюсирует второй сезон «Уэнсдэй»

Дженна Ортега не только вновь исполнит главную роль в сериале «Уэнсдэй», но и выступит в качестве продюсера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актриса рассказала, что такое назначение очень важно для нее, поскольку она хочет иметь больше возможностей и свободы, которой у нее не было в прошлых шоу.
«У меня был опыт работы на телевидении, когда я чувствовала, что меня не слышат, что я должна была быть марионеткой. Мне говорили на съемочных площадках: „Ты не знаешь, потому что ты не писатель“ или „Просто заткнись и делай свою работу“», — добавила Ортега.
Актриса призналась, что во время первого сезона регулярно вносила изменения в сценарий. Причем она делала это настолько часто, что, по ее словам, это было крайне непрофессионально.
Когда стартуют съемки второго сезона «Уэнсдэй», пока неизвестно. Ортега намекнула, что в продолжении сериала будет меньше любви и больше ужаса: «Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-составляющей. <…> Поэтому отказываемся от романтических любовных интересов для Уэнсдэй, и это действительно здорово». Ранее Ортега говорила, что любовная линия «не имеет смысла» для ее героини.
Первый сезон шоу вышел 23 декабря 2022 года. В декабре «Уэнсдэй» стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотра за месяц.
«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).