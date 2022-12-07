Одеться как Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей»

«У нее аллергия на цвет», — делится мать Уэнсдей уже в первой серии. «Начинается крапивница, плоть отслаивается от костей», — добавляет главная героиня. В подкрепление этих слов эпизод заканчивается узнаваемой мелодией The Rolling Stones, которую Уэнсдей исполняет на виолончели: «No colors anymore, I want them to turn black».
Впрочем, и без этих утверждений с первых кадров понятно: black is the new black в гардеробе младшей Аддамс. Ладно, есть небольшое исключение для белого и серого, но все же черный тут правит бал — во всех смыслах. Что там — ради героини школа Невермор сделала исключение и предоставила форму не в традиционном синем цвете, а в черном.
Разделяем страсть Уэнсдей к черному: как минимум это практично. Вот 13 вещей в стиле девушки.