Одеться как Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей»

Впрочем, и без этих утверждений с первых кадров понятно: black is the new black в гардеробе младшей Аддамс. Ладно, есть небольшое исключение для белого и серого, но все же черный тут правит бал — во всех смыслах. Что там — ради героини школа Невермор сделала исключение и предоставила форму не в традиционном синем цвете, а в черном.