Феминистки ответили москвичу, который искал жену, похожую на Уэнсдэй

Российское феминистское объединение «Она» разместило объявление на грузовике в ответ на баннер «Срочно ищу жену, похожую на Уэнсдэй». Об этом пишет «Москвич Mag».
Новый фургон припарковали на Долгоруковской улице, сразу за тем, на котором появилось первое объявление. На нем изображен мужчина с рогами черта и подписью «Он — сексист № 1».
«Ты платишь 1 миллион за новую жену? Она не товарка — она личность!» — сказано на плакате.
Оригинальный баннер феминистки раскрасили желтыми баллончиками. Теперь на нем красуется тег #ямынетоварки и название движения — РФО «Она».
Первое объявление в Москве заметили в конце декабря. Мужчина был намерен до 31 декабря отыскать девушку, похожую на главную героиню сериала «Уэнсдэй». Среди требований: быть старше 18 лет, взять фамилию Банайщик, быть правой рукой мужа и «родить копию дочь».
Уэнсдэй — главная героиня одноименного сериала от Netflix. Шоу вышло 23 ноября и стало хитом стриминговой платформы. Сериал набрал 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдэй» обогнал «Монстра» и стал вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».