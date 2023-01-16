Феминистки ответили москвичу, который искал жену, похожую на Уэнсдэй

Уэнсдэй — главная героиня одноименного сериала от Netflix. Шоу вышло 23 ноября и стало хитом стриминговой платформы. Сериал набрал 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдэй» обогнал «Монстра» и стал вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».