Bloomberg: Netflix планирует снять спин-офф «Уэнсдэй» о дяде Фестере

Netflix задумывается о спин-оффе хитового сериала «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, спин-офф будет посвящен дяде Фестеру — брату Гомеса и дяди Уэнсдэй, которого в нашумевшем сериале сыграл Фред Армисен. Официального подтверждения пока нет.
Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 декабря 2022 года. В декабре сериал стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотров за месяц. Проект стал самым просматриваемым в 2022-м.
«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).
Съемки второго сезона шоу стартуют в Ирландии в апреле 2024 года. Сюжет продолжения пока не раскрывается. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.