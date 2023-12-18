Bloomberg: Netflix планирует снять спин-офф «Уэнсдэй» о дяде Фестере

Съемки второго сезона шоу стартуют в Ирландии в апреле 2024 года. Сюжет продолжения пока не раскрывается. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.