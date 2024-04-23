Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон снимется во втором сезоне «Уэнсдей»

Британская актриса Тандиве Ньютон, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», снимется во втором сезоне «Уэнсдей». Об этом сообщил Variety.
Какую роль исполнит артистка, держится в секрете. Помимо нее, актерский состав проекта пополнит Стив Бушеми — он, предположительно, сыграет нового директора академии Невермор.
Также к съемкам в «Уэнсдей» вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Айзек Ордонещ, Кристина Ричи, Эмма Майерс. Тим Бертон вновь выступит исполнительным продюсером шоу.
Шоураннерами сезона будут Альфред Гох и Майлс Миллар. Они станут и продюсерами наряду со Стивом Старком из Toluca Pictures, Эндрю Миттманом из 1.21 Entertainment, Дженной Ортегой, Кайлой Альперт, Джонатаном Гликманом, Гейлом Берманом, Томми Харпером и Кевином Лафферти.
Создатели «Уэнсдей» не раскрывают сюжет второго сезона. По словам Миллара, во втором сезоне особое внимание уделят отношениям Уэнсдэй и ее матери — Мортиши Аддамс. Ортега также говорила, что в сезоне будет больше экшна.
Съемки новых эпизодов шоу начнутся, предположительно, в конце апреля. Когда состоится релиз второго сезона «Уэнсдэй», пока не сообщается.
Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери культовых героев Мортиши и Гомеса Аддамс, которая отправилась учиться в академию Невермор. Сразу после релиза первого сезона зрители стали гадать, о чем может рассказать продолжение шоу. «Афиша Daily» собрала самые яркие идеи.