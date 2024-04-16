Стив Бушеми появится во втором сезоне «Уэнсдей»

Американский актер Стив Бушеми, известный по сериалу «Подпольная империя» и фильму «Криминальное чтиво», появится во втором сезоне шоу «Уэнсдей». Об этом сообщил Variety.
Какую роль исполнит Бушеми, держится в секрете. Однако источники издания утверждают, что актер сыграет нового директора академии Невермор. Представители Netflix отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Сюжет второго сезона также не раскрывается. Известно, что основной актерский состав проекта вернется к своим ролям. В частности, зрители вновь увидят Дженну Ортегу в роли титульного персонажа.
Автором сериала по-прежнему будет выступать Тим Бертон. Съемки новых эпизодов шоу начнутся, предположительно, в конце апреля. Когда состоится релиз второго сезона «Уэнсдей», пока не сообщается.
По словам одного из шоураннеров проекта Майлза Миллара, во втором сезоне особое внимание уделят отношениям Уэнсдей и ее матери — Мортиши Аддамс. Ортега также говорила, что в сезоне будет больше экшна.
Сериал «Уэнсдей» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери культовых героев Мортиши и Гомеса Аддамсом, которая отправилась учиться в академию Невермор. Сразу после релиза первого сезона зрители стало гадать, о чем может рассказать продолжение шоу. «Афиша Daily» собрала самые яркие идеи.