Netflix представил актерский состав второго сезона «Уэнсдэй» в специальном тизере

Netflix анонсировал актерский состав второго сезона сериала «Уэнсдэй», выпустив на своем ютуб-канале специальный тизер.
Среди имен, которые появятся в продолжении популярного шоу, — Тандиве Ньютон («Миссия невыполнима-2», «Мир Дикого Запада»), Стив Бушеми («Бешеные псы», «Фарго», «Большой Лебовски») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). К своим ролям также вернутся звезды сериала Дженна Ортега, Кэтрин Зита-Джонс и Луис Гусман.
Дата премьеры продолжения сериала все еще неизвестна, однако студия раскрыла название первой серии — «Here We Woe Again» (с англ. — «И снова горе»). Ее режиссером выступит Тим Бертон, снявший первые четыре серии дебютного сезона и спродюсировавший остальные эпизоды.
В своем аккаунте в соцсети X стриминговый сервис также опубликовал фотографию с актерами продолжения шоу.
Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери культовых героев Мортиши и Гомеса Аддамс, которая отправилась учиться в академию Невермор. Сразу после релиза первого сезона зрители стали гадать, о чем может рассказать продолжение шоу. «Афиша Daily» собрала самые яркие идеи.