Netflix представил актерский состав второго сезона «Уэнсдэй» в специальном тизере

Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери культовых героев Мортиши и Гомеса Аддамс, которая отправилась учиться в академию Невермор. Сразу после релиза первого сезона зрители стали гадать, о чем может рассказать продолжение шоу. «Афиша Daily» собрала самые яркие идеи.