Перси Хайнса Уайта убрали из второго сезона «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании

Перси Хайнса Уайта убрали из второго сезона «Уэнсдэй» спустя девять месяцев после того, как его обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает The Daily Mail.
«Перси — уважаемый, прекрасный, талантливый актер и настоящий профессионал. Он всегда вежлив со всеми, включая съемочную группу и своих поклонников, большинство из которых преданно его любят, как и должно быть. Для Netflix исключить его из сериала — позор. Это были всего лишь ложные слухи. Все это неправильно», — сказал инсайдер британской газеты.
В первом сезоне хитового сериала «Уэнсдэй» канадский актер сыграл роль Ксавье. По сюжету он обладал способностью воплощать в жизнь свои рисунки.
В январе 2023 года несколько девушек обвинили Уайта в изнасилованиях. Все началось с поста в твиттере от пользовательницы с ником @milkievich. Она написала, что Уайт и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом.
Актер отверг обвинения в свой адрес, назвав их «кампанией по дезинформации». «Из‑за этого моя семья подверглась преследованию, а мои друзья получили угрозы расправы. <…> Моя подруга Джейн была ложно представлена как жертва, а ее попытки исправить ситуацию были проигнорированы», — сказал он.
Уайта также поддержал его отец, актер и писатель Джоэль Томас Хайнс. Он заявил, что его сына «несправедливо обвинили».