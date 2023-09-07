Перси Хайнса Уайта убрали из второго сезона «Уэнсдэй» после обвинений в изнасиловании

«Перси — уважаемый, прекрасный, талантливый актер и настоящий профессионал. Он всегда вежлив со всеми, включая съемочную группу и своих поклонников, большинство из которых преданно его любят, как и должно быть. Для Netflix исключить его из сериала — позор. Это были всего лишь ложные слухи. Все это неправильно», — сказал инсайдер британской газеты.