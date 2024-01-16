Во втором сезоне «Уэнсдэй» будет больше хоррора, обещает Дженна Ортега

Каждый эпизод второго сезона «Уэнсдэй» будет похож на фильм, передает Deadline слова исполнительницы главной роли Дженны Ортеги. Действия в продолжении будут масштабнее и динамичнее, добавила актриса.
«Я получила несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к немного большему хоррору. Это действительно очень интересно, потому что на протяжении всего шоу [Уэнсдэй] никогда не меняется, и это то, что в ней замечательно», — поделилась Ортега. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.
Съемки второго сезона сериала Netflix перенесли в Ирландию, в то время как первый сезон снимался в Румынии. Исполнительный продюсер Стив Старк недавно сообщил, что производство начнется в апреле.
В конце 2023-го Bloomberg узнал, что Netflix задумывается о спин-оффе сериала «Уэнсдэй». В центре сюжета окажется Фестер — брат Гомеса и дядя Уэнсдэй, которого в нашумевшем сериале сыграл Фред Армизен.
Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 декабря 2022 года. В декабре сериал стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотров за месяц. Проект стал самым просматриваемым в 2022-м.
«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а Ортега боролась за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале», но уступила Кинте Брансон («Начальная школа „Эбботт“»).