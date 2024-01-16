Во втором сезоне «Уэнсдэй» будет больше хоррора, обещает Дженна Ортега

«Я получила несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к немного большему хоррору. Это действительно очень интересно, потому что на протяжении всего шоу [Уэнсдэй] никогда не меняется, и это то, что в ней замечательно», — поделилась Ортега. Ранее создатели «Уэнсдэй» и «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлс Миллар намекнули, что зрители смогут увидеть больше членов семьи Аддамс и глубже изучить отношения главной героини с матерью.