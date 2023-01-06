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«Уэнсдэй» продлили на второй сезон

Семён Гудошников
Сегодня в 20:28

Самый просматриваемый англоязычный сериал после «Очень странных дел» — «Уэнсдэй» — продлили на второй сезон. Об этом Netflix объявил, выпустив короткий тизер продолжения.

Стриминговый сервис не уточнил примерных сроков выхода второго сезона. «Грядет больше страданий», — гласит анонс Netflix.

Первый сезон шоу вышел 23 декабря 2022 года. В декабре «Уэнсдэй» стал третьим в истории Netflix сериалом, преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотра за месяц.

«Уэнсдэй» успел получить номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)», а исполнительница главной роли Дженна Ортега претендует на «Лучшую женскую роль в комедийном сериале».

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Дженна Ортега
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