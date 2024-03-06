Ужасно вкусно: три десерта в духе «Семейки Аддамс»

Страдаете от аллергии на цвет? От него вы покрываетесь сыпью, а плоть начинает отслаиваться с костей? Попробуйте бесцветное печенье по нашему рецепту: может, оно и выглядит полумертвым, но вкусное оно на все сто процентов. Печенье идеально подойдет для перекуса, после того как вы украсите свою половину комнаты в любимых оттенках — черном и белом.