Препринт

Ужасно вкусно: три десерта в духе «Семейки Аддамс»

Сегодня в 13:02
Ожидание второго сезона сериала «Уэнсдэй» предлагаем скрасить рецептами из книги «Жуткая книга рецептов Уэнсдэй Аддамс», вышедшей в издательстве «ХлебСоль».

Молочный коктейль с четверным эспрессо

© ХлебСоль

Засиделись до утра, пытаясь понять, кто мог повесить на вашего отца ложное обвинение в убийстве? А может, вы всю ночь писали новый готический шедевр, от которого сама Мэри Шелли перевернется в гробу? Кофе в дрип-пакетах — это прошлый век. Лучше выпейте этот вкусный и сытный молочный коктейль: он даст вам столько энергии, что вы преодолеете любые препятствия, оставив ваших недругов далеко позади.

Получится: 1 большая порция
Подготовка: 5 минут

Ингредиенты

  • Эспрессо — 1 шот (или ¼ стакана крепкого кофе)
  • Ванильное мороженое — 260 г 
  • Молоко — 120 мл
  • Шоколадный сироп — 1 столовая ложка
  • Взбитые сливки — по желанию

Рецепт

  1. Заварите шот эспрессо или крепкий кофе и дайте остыть до комнатной температуры.
  2. Выложите мороженое, молоко и остывший эспрессо в блендер и пробейте до гладкости.
  3. Перелейте молочный коктейль в стакан. По желанию украсьте сверху сливками и вылейте поверх шоколадный сироп.

Бесцветное печенье

© ХлебСоль

Страдаете от аллергии на цвет? От него вы покрываетесь сыпью, а плоть начинает отслаиваться с костей? Попробуйте бесцветное печенье по нашему рецепту: может, оно и выглядит полумертвым, но вкусное оно на все сто процентов. Печенье идеально подойдет для перекуса, после того как вы украсите свою половину комнаты в любимых оттенках — черном и белом.

Получится: 18–20 печений
Подготовка: 30 минут + 1 час, чтобы застыла глазурь
Приготовление: 15–18 минут

Ингредиенты

Для печенья
— Мука — 300 г 
— Разрыхлитель — 1 чайная ложка
— Сода — 0,5 чайной ложки
— Соль — 0,5 чайной ложки
— Сахар — 250 г
— Сливочное масло комнатной температуры — 240 г 
— Яйца СО — 2 штуки
— Экстракт ванили — 1 чайная ложка
— Молоко — 120 мл 

Для глазури
— Сахарная пудра — 200 г 
— Кукурузный или инвертный сироп — 2 столовых ложки
— Свежевыжатый лимонный сок — 2 столовых ложки
— Экстракт ванили — ¼ чайной ложки
— Вода — 2–3 столовых ложки
— Какао-порошок — 40 г 

Рецепт

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите два противня бумагой для выпечки.
  2. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Отставьте в сторону.
  3. В большой миске взбейте масло с сахаром до получения белой воздушной массы. Добавляйте в смесь яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая ее. В конце добавьте экстракт ванили и снова взбейте, чтобы как следует перемешать смесь.
  4. Постепенно добавьте мучную смесь к масляно-яичной. После каждой порции мучной смеси перемешивайте тесто, добавляйте немного молока и снова перемешивайте.
  5. После того как вся мучная смесь будет добавлена, возьмите столовую ложку и сформируйте печенья на застеленных бумагой для выпечки противнях. Расстояние между печеньями должно составлять около 5 см.
  6. Выпекайте 15–18 минут, пока края печенья не приобретут золотисто-коричневый оттенок. Дайте печенью полностью остыть на противнях.
  7. Для глазури тщательно смешайте сахарную пудру, сироп, лимонный сок, экстракт ванили и немного воды. Добавляйте воду постепенно, по мере необходимости. У вас должна получиться густая гладкая масса.
  8. Разделите глазурь на две части и разложите по разным емкостям. В одну емкость добавьте какао-порошок, чтобы получилась шоколадная глазурь. На этом этапе вам может понадобиться еще немного воды. Добавляйте ее в смесь понемногу, чтобы добиться желаемой консистенции.
  9. С помощью маленькой лопаточки или ножа смажьте одну половину каждого печенья ванильной глазурью, а вторую — шоколадной.
  10. Дайте глазури застыть при комнатной температуре до твердости — на это уйдет примерно 1 час.

Брауни «Черный кот»

© ХлебСоль

«Черный кот» Эдгара По — маскот вашей команды? Звучит замуррчательно! Что может мотивировать лучше, чем поучительная история об алкоголизме, чувстве вины и убийстве? Конечно, с помощью этих брауни вы вряд ли сумеете замуровать вашу новую жертву в стене, зато сможете с большим удовольствием их съесть!

Получится: 12 кусочков
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 25–30 минут

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 225 г 
  • Сахар — 250 г 
  • Крупные яйца — 4 штуки
  • Какао-порошок — 105 г 
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • Растворимый кофе — 1 чайная ложка (по желанию)
  • Экстракт ванили — 1 столовая ложка
  • Стакан муки — 180 г 
  • Темные шоколадные капли (или порубленный шоколад) — 340 г

Рецепт

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки размером 22×33 см.
  2. Растопите масло в сотейнике или в микроволновке. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
  3. В отдельной миске слегка взбейте яйца. Добавьте к ним какао-порошок, растворимый кофе (по желанию) и экстракт ванили. Перемешайте до однородности.
  4. Добавьте растопленное масло с сахаром к яичной смеси. Перемешайте до однородности.
  5. Добавьте в смесь муку и шоколадные капли. Деликатно перемешайте тесто.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки и равномерно его распределите.
  7. Выпекайте 25–30 минут. Чтобы проверить готовность брауни, воткните в середину зубочистку и выньте: если она чистая, выпечку можно доставать из духовки.
  8. Дайте брауни остыть как минимум 10 минут, перед тем как разрезать и подать к столу.
Скорбное напоминание

Пускай сами вы — натура жесткая, брауни не стоит брать с вас пример. Постарайтесь не переусердствовать, замешивая тесто, иначе выпечка может получиться не очень мягкой.

Издательство

«ХлебСоль»

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