В сети завирусился танец Дженны Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс. Актриса рассказала, как его придумала

В интервью для Vulture Ортега рассказала, что придумала танец за несколько дней до съемки и очень переживала, ведь никогда раньше не пробовала быть хореографом. Актриса вдохновлялась Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню «The Rich Man’s Frug», Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х.