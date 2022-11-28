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В сети завирусился танец Дженны Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс. Актриса рассказала, как его придумала
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:57

Фанаты нахваливают танец Дженны Ортеги в главной роли сериала Netflix «Уэнсдей». Актриса поставила его сама и поделилась, кем вдохновлялась в процессе создания.

В четвертом эпизоде ученики академии для изгоев Невермор приходят на дискотеку. Там же появляется Уэнсдей Адамс с Тайлером Галпином и начинает танцевать под песню «Goo Goo Muck» The Cramps.

В интервью для Vulture Ортега рассказала, что придумала танец за несколько дней до съемки и очень переживала, ведь никогда раньше не пробовала быть хореографом. Актриса вдохновлялась Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню «The Rich Man’s Frug», Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х.

Внимательный зритель заметил движения Гомеса Аддамса из черно-белого сериала «Семейка Аддамс» 1960-х. «Не думай, что мы этого не заметили. Отличная работа», — написал он.

Показ «Уэнсдей» на Netflix стартовал 23 ноября. Режиссером выступил Тим Бертон.

Подробности по теме
История, семья и правила жизни Уэнсдэй Аддамс, про которую вышел сериал на «Нетфликсе»
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теги
Netflix
люди
Дженна ОртегаБоб ФоссЛиза ЛорингТим Бертон
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