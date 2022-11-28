В сети завирусился танец Дженны Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс. Актриса рассказала, как его придумала

Фанаты нахваливают танец Дженны Ортеги в главной роли сериала Netflix «Уэнсдей». Актриса поставила его сама и поделилась, кем вдохновлялась в процессе создания.
В четвертом эпизоде ученики академии для изгоев Невермор приходят на дискотеку. Там же появляется Уэнсдей Адамс с Тайлером Галпином и начинает танцевать под песню «Goo Goo Muck» The Cramps.
В интервью для Vulture Ортега рассказала, что придумала танец за несколько дней до съемки и очень переживала, ведь никогда раньше не пробовала быть хореографом. Актриса вдохновлялась Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню «The Rich Man’s Frug», Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х.
Внимательный зритель заметил движения Гомеса Аддамса из черно-белого сериала «Семейка Аддамс» 1960-х. «Не думай, что мы этого не заметили. Отличная работа», — написал он.