Zara вернется под новым именем, adidas порвал с Уэстом и другие новости дня

Мария Захарова сделала ряд заявлений по геополитической обстановке, в частности, призвала США, Британию и Францию изучить опасения России по поводу «грязной бомбы». А еще сказала, что российская сторона открыта для контактов со всеми странами.

СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух блогеров, которые сотрудничали с РИА «Новости». В агентстве связи с ними отрицают.

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. А затем назначил на пост главы парламента Риши Сунака.

Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Ее срок пребывания в колонии пересчитали, сократив его с 9 до 8 лет.

«Известия» со ссылкой на источники заявили, что магазины Zara переименуют в России в «Новую моду» (New Fashion). Собеседники Forbes эту информацию отвергли, отметив, что бренды испанского холдинга Inditex — Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius — откроются после ребрендинга следующей весной.

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Новые правила будут действовать до 25 июня 2023 года, виза обойдется в 35 долларов.

Песню Оксимирона (признан иноагентом) «Последний звонок» внесли в России в список экстремистских материалов. Причиной назвали пропаганду насилия и массового убийства.

Актер Лесли Джордан, известный по сериалу «Американская история ужасов», погиб в автомобильной аварии. Предположительно, артисту стало плохо за рулем, и он въехал в стену здания в Лос-Анджелесе.

adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом. По данным Bloomberg, причиной стали «антисемитские и другого рода враждебные высказывания» рэпера.

Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера, вступился за Джоан Роулинг. Некоторые оскорбления и угрозы в ее адрес он назвал «отвратительными».

Студентов филиппинского колледжа попросили сделать головные уборы, которые помешали бы им списывать у соседей. Фото изготовленных масок завирусились в СМИ и соцсетях, а мы выбрали самые отшибленные.

Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в фильме польского режиссера Павла Павликовского «Остров». Картина расскажет о паре, которая разочаровывается в современном обществе и уезжает на необитаемый остров строить свой личный рай, но их планы рушит капитализм.

Джона Хилл снял документальный фильм «Штутц» о психическом здоровье. Лента получила название в честь психотерапевта Фила Штутца, к которому актер ходил на сеансы терапии. Трейлер уже в сети, смотрим!

Тейлор Свифт поделилась новым клипом на песню «Bejeweled» из своего последнего альбома «Midnights». Американская певица сняла музыкальную пьесу о Золушке.