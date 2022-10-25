Джона Хилл снял личную документалку о психическом здоровье и своих сеансах терапии

Netflix выпустил трейлер документального фильма Джоны Хилла «Штутц» о психическом здоровье. Лента получила название в честь психотерапевта Фила Штутца, к которому актер ходил на сеансы терапии.

«Это либо величайший документальный фильм из когда‑либо созданных, либо худший», — сказал Штутц во время съемок. В фильме всего два действующих лица — Хилл и Штутц, которые без стеснения говорят о жизни и подшучивают друг над другом.

Это автобиографический фильм не только о Хилле, но и о Штутце. Режиссер признает, что это экспериментальный проект, поэтому он может выглядеть совсем не так, как планировалось изначально.

Фил Штутц — один из ведущих психиатров мира. За 40 лет он помог бесчисленному количеству пациентов, среди которых немало скептиков в терапии.

Двукратный номинант на премию «Оскар» Хилл уже несколько раз сидел в режиссерском кресле. Его предыдущим полнометражным проектом была «Середина 90-х», комедийно-драматический фильм о взрослении, вдохновленный его собственным детством. Хилл также снимал музыкальные клипы и телесериалы, но «Штутц» — его первая документалка.

«Штутца» продюсировали Хоакин Феникс и Руни Мара.