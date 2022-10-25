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adidas разорвал контракт с Канье Уэстом
Виктория Шанина
Сегодня в 15:03

Немецкий бренд спортивной одежды и обуви adidas расторгает контракт с рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

«adidas не потерпит антисемитизма и другого рода враждебных высказываний. Недавние комментарии и действия Йе являются неприемлимыми, ненавистническими и опасными, они нарушают такие ценности компании, как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость», — цитирует агентство сообщение adidas.

Прекращение сотрудничества означает, что компания больше не будет производить продукцию под брендом Yeezy, а также перестанет выплачивать проценты с продаж Уэсту.

«adidas является единственным владельцем всех прав на дизайн существующих продуктов, а также предыдущих и последующих цветовых решений в рамках партнерства», — говорится в заявлении.

В начале октября стало известно, что adidas намерен пересмотреть контракт с Канье Уэстом. Их сотрудничество началось в 2013 году и было самым долгосрочным в сфере моды, однако со временем Канье начал открыто конфликтовать с немецкой компанией.

О сути разногласий накануне для «Афиши Daily» рассказывала команда Please: «У рэпера целый букет претензий к штаб-квартире спортивной марки в Херцогенаурахе: обвинения в плагиате дизайнов шлепанцев Adilette 22 и кроссовок adiFomQ, презентация в рамках Yeezy Day 2022 моделей, которые Канье не утвердил, и общее недовольство „капиталистическими“ принципами. После долгих разбирательств артист предложил adidas статус неэксклюзивного партнера по производству и дистрибуции».

Сотрудничество с adidas — не единственное, без которого остался Канье. 12 сентября рэпер заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со сторонними брендами, но хочет сохранить текущие контракты. Спустя три дня он сообщил о намерении выйти из контракта с американской сетью магазинов одежды Gap, включавшего трехстороннюю коллаборацию Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. На следующий день Gap разорвал договор.

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