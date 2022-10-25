adidas разорвал контракт с Канье Уэстом

Немецкий бренд спортивной одежды и обуви adidas расторгает контракт с рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

«adidas не потерпит антисемитизма и другого рода враждебных высказываний. Недавние комментарии и действия Йе являются неприемлимыми, ненавистническими и опасными, они нарушают такие ценности компании, как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость», — цитирует агентство сообщение adidas.

Прекращение сотрудничества означает, что компания больше не будет производить продукцию под брендом Yeezy, а также перестанет выплачивать проценты с продаж Уэсту.

«adidas является единственным владельцем всех прав на дизайн существующих продуктов, а также предыдущих и последующих цветовых решений в рамках партнерства», — говорится в заявлении.

В начале октября стало известно, что adidas намерен пересмотреть контракт с Канье Уэстом. Их сотрудничество началось в 2013 году и было самым долгосрочным в сфере моды, однако со временем Канье начал открыто конфликтовать с немецкой компанией.

О сути разногласий накануне для «Афиши Daily» рассказывала команда Please: «У рэпера целый букет претензий к штаб-квартире спортивной марки в Херцогенаурахе: обвинения в плагиате дизайнов шлепанцев Adilette 22 и кроссовок adiFomQ, презентация в рамках Yeezy Day 2022 моделей, которые Канье не утвердил, и общее недовольство „капиталистическими“ принципами. После долгих разбирательств артист предложил adidas статус неэксклюзивного партнера по производству и дистрибуции».