Мособлсуд перепроверит приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Московский областной суд проверит законность приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Защита спортсменки рассчитывает на сокращение срока заключения. Грайнер будет участвовать в заседании Мособлсуда по видеосвязи из СИЗО. Дата заседания пока не сообщается.

4 августа суд в Химках Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по части 1 статьи 228 (приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и части 2 статьи 229.1 (контрабанда в крупном размере). Приговор был смягчен с учетом признания вины и спортивных достижений баскетболистки.

Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики через аэропорт Шереметьево. В багаже спортсменки обнаружили 0,702 грамма гашишного масла — она заявила, что вейп с медицинской марихуаной ей прописал врач в качестве обезболивающего. Бриттни Грайнер признала, что привезла вейп в Россию, но отрицает, что намеренно нарушила закон.

В своем последнем слове Грайнер повторила, что привезла картриджи с собой по невнимательности. «Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс», — сказала баскетболистка.