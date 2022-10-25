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СБУ сообщила о задержании «связных» РИА «Новости» в Николаеве. Агентство отрицает связи с ними
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:19

25 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Николаеве «законспирированных агентов спецслужб России», якобы сотрудничавших с РИА «Новости» и писавших заказные сюжеты. В самом российском агентстве отрицают сотрудничество.

По данным СБУ, двое местных жителей «выдавали себя за блогеров» и «позиционировали себя как пророссийское подполье Николаева». Им предъявлено обвинение по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

«В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации», — утверждают в украинском ведомстве. Они якобы собирали информацию о передвижении войск и передавали россиянам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов, добавили там.

Пресс-служба РИА «Новости» назвала фейком заявления СБУ и отметила, что у агентства «нет никаких сотрудников в Николаеве». Информация, которую публиковало агентство, поступала «от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более „связным“», уверяют там.

«За неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде охотой на ведьм», — заключили в РИА «Новости».

В ночь на 25 октября РИА «Новости» выложило видео с «активистом николаевского подполья», пообещавшим раскрыть свою личность на следующей неделе, потому что «многих — включая СБУ — интересует, кто он такой». Агентство подчеркнуло, что он уже несколько раз передавал «видеоролики с рассказами о ситуации в Николаеве».

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