СБУ сообщила о задержании «связных» РИА «Новости» в Николаеве. Агентство отрицает связи с ними

25 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Николаеве «законспирированных агентов спецслужб России», якобы сотрудничавших с РИА «Новости» и писавших заказные сюжеты. В самом российском агентстве отрицают сотрудничество.

По данным СБУ, двое местных жителей «выдавали себя за блогеров» и «позиционировали себя как пророссийское подполье Николаева». Им предъявлено обвинение по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

«В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации», — утверждают в украинском ведомстве. Они якобы собирали информацию о передвижении войск и передавали россиянам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов, добавили там.

Пресс-служба РИА «Новости» назвала фейком заявления СБУ и отметила, что у агентства «нет никаких сотрудников в Николаеве». Информация, которую публиковало агентство, поступала «от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более „связным“», уверяют там.

«За неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде охотой на ведьм», — заключили в РИА «Новости».