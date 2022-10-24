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Актер Лесли Джордан погиб в ДТП. Он снимался в «Американской истории ужасов» и «Прислуге»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:12

Американский актер Лесли Джордан, известный по ролям в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Прислуга», скончался в результате автомобильной аварии. Об этом сообщил The Guardian.

Машина, в которой находился Джордан, врезалась в стену в Лос-Анджелесе утром 24 октября. В полиции предполагают, что актеру внезапно стало плохо за рулем, из‑за чего он потерял управление.

Джордану было 67 лет. Он начал сниматься в рекламе, кино и телепроектах в 1980-х годах. Он участвовал в таких сериалах как «Юристы Бостона», «Палм Спрингс», «Отчаянные домохозяйки» и «Уилл и Грейс».

Кроме того, актер появлялся в фильмах «Соединенные Штаты против Билли Холидей», «Ранчо любви», «В погоне за Рождеством», «Дом страха» и «Лыжный патруль».

«Мое сердце разбито. Лесли Джордан был одним из самых веселых людей, с которыми я когда‑либо имел удовольствие работать. Все, кто встречали его, любили его. Никогда не будет никого, подобного уме. Уникальный талант с огромным заботливым сердцем», — сказал коллега актера по шоу «Уилл и Грейс» Шон Хейс.

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