Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в фильме Павликовского «Остров»

Американский актер Хоакин Феникс и актриса Руни Мара присоединились к актерскому составу драматического триллера польского режиссера Павла Павликовского «Остров» («The Island»). Они сыграют главные роли, пишет Collider.

Действие фильма происходит в 1930-х годах. Возлюбленные из США разочаровываются в современном обществе и уезжают на необитаемый остров, где они хотят построить свой личный рай. Но их спокойствие нарушает проходящая мимо яхта миллионера, после чего тайная жизнь пары становится общественной сенсацией.

Островом заинтересовалась европейская графиня — она хочет построить там люксовый отель. В итоге история перерастает в любовный треугольник, измену и в конечном итоге убийство.

Сам Павликовский рассказывает, что сюжет картины вдохновлен реальными событиями. Однако «Остров» — это не биографический, а всецело художественный фильм.

Съемки «Острова» запланированы на 2023 год. Параллельно Феникс будет работать над сиквелом «Джокера», фильмом «Джокер: Безумие на двоих», который начнут снимать уже в следующем месяце.

Хоакин Феникс и Руни Мара уже работали вместе. В 2018 году вышла историческая драма «Мария Магдалина», где актеры сыграли главные роли — Иисуса и Марию Магдалину.

Феникс наиболее известен по роли Джокера в фильме Тодда Филлипса 2019 года, которая принесла ему «Оскар». Также он снимался в «Землянах», «Гладиаторе» и «Переступить черту». Руни Мара получила известность благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов», а также Лисбет Саландер в фильме «Девушка с татуировкой дракона», за которую была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар».