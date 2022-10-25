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Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании
Виктория Шанина
Сегодня в 13:34
Обновлено в 13:39:

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании, пишет Би-би-си.

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Букингемский дворец.

«Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял», — сказано в заявлении.

20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает должность спустя шесть недель после вступления в нее. Трасс отметила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности».

Борис Джонсон, который был премьером до Трасс, планировал вновь поучаствовать в выборах. Однако утром 24 октября стало известно, что он отказался баллотироваться.

Также 24 октября лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. В итоге единственным кандидатом на должность премьер-министра Великобритании стал Риши Сунак. Ожидается, что официальное назначение политика на пост состоится сегодня, 25 октября.

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