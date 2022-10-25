Студентов Инженерного колледжа при Бикольском университете в городе Легаспи на Филиппинах в преддверии экзамена попросили изготовить головные уборы, которые помешали бы им списывать у соседей. Автором идеи была профессор факультета машиностроения Мэри Джой Мандейн-Ортиз.

Преподавательница не ожидала, что сделанные студентами «шляпы против списывания», как она их называет, в качестве вирусного мема разойдутся как по соцсетям, так и по крупнейшим СМИ — от Би-би-си до New York Magazine и Times of India. Мы выбрали самое талантливое, неочевидное, отшибленное из творчества филиппинских студентов.

Первое, что бросается в глаза, — множество поп-культурных отсылок. «Крик» Уэса Крейвена, Наруто и маска Чумного Доктора.

Мандейн-Ортиз говорит, что изначально просила изготовить простые маски из листов бумаги, закрывающие обзор по бокам. При этом сразу заметно, как много студентов выбрали полностью противоположный путь и смастерили экспериментальные, странные головные уборы — причем часто фактически из сора.

СМИ пишут, что еще ряд школ и университетов на Филиппинах попросил студентов изготовить подобные маски. Что касается колледжа в Легаспи, то профессор заявила: ее учащиеся сдали экзамены лучше, чем годом ранее, многие из них закончили работу над тестами досрочно и, наконец, никто из студентов не был пойман за списыванием.

В качестве финала — еще несколько работ, уже вне тематики.