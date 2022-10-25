Песню Оксимирона* «Последний звонок» признали экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Оксимирона* «Последний звонок» 2009 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в тексте песни усмотрели пропаганду насилия и массового убийства.

На официальном сайте прокуратуры Москвы появилось сообщение о признании экстремистским «текста одной из песен исполнителя», речь идет, предположительно, о композиции Оксимирона*. В нем говорится, что причиной стали «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Прокуратура уточнила, что признание песни экстремистской предполагает запрет на распространение любых видеороликов, где она звучит.

В треке «Последний звонок» повествование ведется от лица подростка, который решает устроить массовый расстрел в школе. СМИ писали, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона* с одноклассниками, когда он жил в Германии.

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.

В августе 2022 года исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими композиции Оксимирона*, он направил соответствующий иск в Замоскворецкий районный суд столицы. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах отмечал, что речь шла о треке «Последний звонок» и клипе на него.

* Оксимирон внесен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.