Захарова: Россия готова контактировать со всеми странами и предоставить пояснения по «грязной бомбе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала ряд заявлений по геополитической обстановке в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, пишет ТАСС. Пересказываем ключевые тезисы дипломата.

Россия открыта для контактов со всеми странами

По словам Захаровой, российская сторона готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными странами, в том числе и с США. Россия не прерывала никаких контактов со своей стороны.

«Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами — и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был», — ответила представитель МИД на вопрос о контактах между Россией и США по дипломатической линии.

Про «грязную бомбу»

Москва готова предоставить подробные пояснения о «готовящейся Киевом провокации с применением „грязной бомбы“» всем заинтересованным. Захарова отметила, что ранее глава МИД Сергей Лавров уже говорил о «неких проявлениях заинтересованности у специалистов с той стороны», и Россия на них отвечает.

«Это должно быть понятно всем — на любые вопросы мы готовы [ответить] и дадим все ответы. <…> Это позиция, которая подтверждена неоднократно», — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что США, Великобритания и Франция «должны отложить все свои дела», «сесть за материалы», которые передала российская сторона, и «публично проанализировать их».

«Под их непосредственным руководством — я сейчас говорю про англосаксонский дуэт — вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опаснейшей черте, и это понимают все», — утверждает дипломат.

«Ядерный шантаж»

Кроме того, Мария Захарова назвала «ядерным шантажом» обстрелы Запорожской АЭС со стороны Киева. Однако Украине «не удалось реализовать задуманное», и «она перешла к другой тактике», о чем Россия сообщила третьим странам.

«И вместо [принятия решений] мы тут же в течение буквально пары часов видим отписку, такую, знаете, хамоватую, абсолютно не наполненную субстанцией, а исполненную в пропагандистском ключе, маленькую такую бумажку, состряпанную внешнеполитическими ведомствами западных стран, которая полностью уводит взгляд международного сообщества в другую сторону», — сказала официальный представитель ведомства.