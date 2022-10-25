«Известия»: магазины Zara откроются в России под названием «Новая мода»

Магазины испанского бренда Zara откроются в России под названием «Новая мода» (New Fashion). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Пока речь идет только о четырех магазинах. В них будут представлены не все коллекции бренда.

Российский офис Zara продолжит работу, однако руководить им будет уже бизнесмен из Ливана.

В середине октября стало известно, что испанский холдинг Inditex, который владеет брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими, намерен передать российское юрлицо АО «Зара СНГ» партнеру, зарегистрированному в стране, которую власти России не относят к недружественным, а также возобновить поставки.

Тогда же источник «Коммерсанта» сообщил, что российские активы компании могут перейти ее партнеру из ОАЭ. По его данным, из России уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а другие магазины откроются под новыми вывесками и с новыми коллекциями, но не раньше весны 2023 года.

Inditex приостановила деятельность в России 5 марта. Заморожена работа 502 магазинов, 86 из них принадлежат Zara. В апреле Минпромторг заявил, что испанская компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки. В сентябре РБК обратил внимание, что ретейлер продолжает оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов.