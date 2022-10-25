Forbes: Zara, Pull & Bear и Bershka откроются в России следующей весной под новыми названиями

Магазины четырех брендов испанского холдинга Inditex — Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться в России весной 2023 года после ребрендинга. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Остальные бренды Inditex, включая Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, полностью уйдут из России, выяснило издание.

Все магазины холдинга откроются под новыми названиями, «сейчас идет проработка вариантов», сказал один из собеседников Forbes. При этом сообщения «Известий», что бренд Zara в России переименуют в «Новую моду» (New Fashion), другой источник назвал выдумкой: «Такой вариант не рассматривался».

Два собеседника издания подтверждают появившуюся ранее в СМИ информацию, что российский бизнес Inditex будет передан ливанским партнерам. По данным испанской газеты Cronica Global, активы ретейлера в России могут перейти ливанской группе Azadea, которая открыла франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

О том, что Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми вывесками весной следующего года, в середине октября сообщал источник «Коммерсанта». Тогда же стало известно, что Inditex намерен передать российское юрлицо АО «Зара СНГ» партнеру, зарегистрированному в стране, которую власти России не относят к недружественным.