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Тейлор Свифт поделилась клипом на «Bejeweled» из нового альбома
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:06

Тейлор Свифт поделилась новым клипом на песню «Bejeweled» из своего последнего альбома «Midnights». Посмотреть из России видео невозможно.

Американская певица сняла музыкальную пьесу о Золушке, в которой роль мачехи сыграла Лора Дерн. В конце истории героиня Свифт, начинавшая с мытья полов, выходит на балкон своего замка и наблюдает за летающим драконом.

Свифт выпустила свой десятый студийный альбом «Midnights» 21 октября. Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту, а также представила серию музыкальных фильмов. «Bejeweled» — один из них.

Уже на следующий день, 22 октября, «Midnights» побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки. В работе сервиса даже начались неполадки из‑за наплыва пользователей.

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