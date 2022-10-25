Тейлор Свифт поделилась клипом на «Bejeweled» из нового альбома

Тейлор Свифт поделилась новым клипом на песню «Bejeweled» из своего последнего альбома «Midnights». Посмотреть из России видео невозможно.

Американская певица сняла музыкальную пьесу о Золушке, в которой роль мачехи сыграла Лора Дерн. В конце истории героиня Свифт, начинавшая с мытья полов, выходит на балкон своего замка и наблюдает за летающим драконом.

Свифт выпустила свой десятый студийный альбом «Midnights» 21 октября. Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту, а также представила серию музыкальных фильмов. «Bejeweled» — один из них.