Реклама
Новости
Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта, назвал оскорбления в адрес Роулинг «отвратительными»
Семён Гудошников
Сегодня в 17:05

Актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера, в интервью The New York Times вступился за Джоан Роулинг. Некоторые оскорбления и угрозы в ее адрес он назвал «отвратительными».

«Роулинг написала эти отличные книги о расширении собственных возможностей, о детях, которые находят себя и становятся лучшей версией себя. Становятся более сильными, более морально ориентированными людьми. Эти оскорбления в ее адрес ужасны и отвратительны», — заявил он.

Файнс понимает тех, кого могли разозлить слова Роулинг о трансгендерах, но он не считает, что писательница хотела кого‑то разозлить. По мнению актера, она не подразумевала ничего плохого.

«Она не какой‑то непристойный ультраправый фашист. Она просто женщина, которая сказала: „Я женщина, и я чувствую себя женщиной“. Я понимаю, что она пыталась сказать, хоть я сам и не женщина», — добавил Файнс.

В январе за Роулинг вступился Джейсон Айзекс, исполнивший в фильмах франшизы Люциуса Малфоя. Он заявил, что автор книг о Гарри Поттере пожертвовала огромную часть состояния, чтобы сделать мир лучше для тяжелобольных детей, а ее позиция насчет трансгендеров — сугубо личное дело.

расскажите друзьям
люди
Джоан РоулингГарри ПоттерДжейсон Айзекс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение