Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта, назвал оскорбления в адрес Роулинг «отвратительными»

Актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера, в интервью The New York Times вступился за Джоан Роулинг. Некоторые оскорбления и угрозы в ее адрес он назвал «отвратительными».

«Роулинг написала эти отличные книги о расширении собственных возможностей, о детях, которые находят себя и становятся лучшей версией себя. Становятся более сильными, более морально ориентированными людьми. Эти оскорбления в ее адрес ужасны и отвратительны», — заявил он.

Файнс понимает тех, кого могли разозлить слова Роулинг о трансгендерах, но он не считает, что писательница хотела кого‑то разозлить. По мнению актера, она не подразумевала ничего плохого.

«Она не какой‑то непристойный ультраправый фашист. Она просто женщина, которая сказала: „Я женщина, и я чувствую себя женщиной“. Я понимаю, что она пыталась сказать, хоть я сам и не женщина», — добавил Файнс.

В январе за Роулинг вступился Джейсон Айзекс, исполнивший в фильмах франшизы Люциуса Малфоя. Он заявил, что автор книг о Гарри Поттере пожертвовала огромную часть состояния, чтобы сделать мир лучше для тяжелобольных детей, а ее позиция насчет трансгендеров — сугубо личное дело.