Шри-Ланка продлила визы россиянам с 30 до 180 дней

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян. Теперь вместо месяца она будет действовать полгода. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо Министерства туризма страны, переданное туроператором «Интурист».

Новые правила будут действовать до 25 июня 2023 года. Виза обойдется в 35 долларов. На такой шаг власти островного государства пошли, чтобы поддержать индустрию туризма, пострадавшую в пандемию.

В «Интуристе» отметили, что Шри-Ланка уже входит в пятерку самых популярных зарубежных направлений осени. Там ожидают, что из‑за новых визовых правил популярность страны у россиян еще сильнее возрастет.

«Сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды. Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного „Аэрофлота“», — сообщил туроператор.

Россия возобновила авиарейсы на Шри-Ланку в начале месяца, «Аэрофлот» летает туда два раза в неделю — в четверг и воскресенье. Авиакомпания приостанавливала перелеты в Коломбо 2 июня, опасаясь арестов самолетов.