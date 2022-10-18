Расследование катастрофы в Ейске, сериал об Эми Вайнхаус и другие новости дня

Число погибших после падения военного самолета на дом в Ейске увеличилось до 14. СК в качестве основной причины крушения рассматривает неисправность судна. По словам краснодарского губернатора, восстановление пострадавшего дома займет около пяти месяцев.

Дмитрий Песков утверждает, что президентский указ устанавливает максимальное число мобилизованных в 300 тыс. человек, и эта цифра не может быть превышена. Субъектам, которые отчитались о завершении мобилизации, не будут присылать новые задания по ней, говорит представитель Кремля.

Замсекретаря Совбеза обвинил некоторых деятелей культуры (а также либералов и СМИ-иноагенты) в саботаже госполитики по «защите традиционных ценностей». По его словам, большинство населения требует «соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям».

У каждого второго россиянина нет никаких сбережений, свидетельствует опрос ВЦИОМ. При этом доля граждан, имеющих накопления, выросла с 2010 года в полтора раза.

Во Франции полиция расследует убийство 12-летней Лолы Давье. Юную парижанку, как полагают правоохранители, заманила в свою квартиру, изнасиловала и задушила 24-летняя уроженка Алжира с психическим расстройством.

В Москве представят выставку с работами Малевича, Шагала, Филонова и Лепорской — в том числе ее полотно «Три фигуры», печально прославившееся пририсованными охранником глазками. Третьяковская галерея отреставрировала картину.

Дэниел Крейг, снявшийся в пяти фильмах бондианы, получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II, вручила ему награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа и театра.

BTS разрешат участвовать в мероприятиях национального уровня во время прохождения военной службы. В Минобороны Южной Кореи говорили, что они смогут ездить даже на зарубежные выступления.

Киностудия Halcyon снимет художественный сериал о жизни Эми Вайнхаус. Восьмисерийное шоу поставят по сценарию Мэла Янга, работавшего над «Доктором Кто» и «Катастрофой».

И напоследок пара свежих трейлеров — черной трагикомедии «Mammals» с Джеймсом Корденом и фильма «A Christmas Story Christmas», сиквела «Рождественской истории».