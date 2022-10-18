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В Минцифры вновь заявили, что планов блокировать YouTube в России нет
Денис Ламехов
Сегодня в 17:22

В России по-прежнему не планируют блокировать доступ к видеоплатформе YouTube, заявили в пресс-службе Минцифры. Ее сообщение цитирует ТАСС.

«28 сентября [глава министерства] Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: „У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube“. Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — отметили в пресс-службе.

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Глава Минцифры: в России по-прежнему нет планов блокировать YouTube

Роскомнадзор, непосредственно занимающийся блокировками сайтов в России, подведомственен Минцифры.

Заявление министерства было обнародовано после того, как Google (эта компания владеет YouTube) заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Совфед в свою очередь попросит Генпрокуратуру и Роскомнадзор рассмотреть возможность блокировки YouTube.

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Максут Шадаев
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