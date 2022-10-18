В Минцифры вновь заявили, что планов блокировать YouTube в России нет

В России по-прежнему не планируют блокировать доступ к видеоплатформе YouTube, заявили в пресс-службе Минцифры. Ее сообщение цитирует ТАСС.
«28 сентября [глава министерства] Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: „У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube“. Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — отметили в пресс-службе.
Роскомнадзор, непосредственно занимающийся блокировками сайтов в России, подведомственен Минцифры.
Заявление министерства было обнародовано после того, как Google (эта компания владеет YouTube) заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Совфед в свою очередь попросит Генпрокуратуру и Роскомнадзор рассмотреть возможность блокировки YouTube.