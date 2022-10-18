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Джеймс Корден снялся в мини-сериале «Mammals». Посмотрите тизер
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:48

Prime Video выпустил трейлер трагикомедии с черным юмором «Mammals», в котором главные роли сыграли телеведущий, комик Джеймс Корден и актриса Салли Хокинс. Все шесть серий выйдут 11 ноября.

Шоу рассказывает о шеф-поваре Джейми (Корден), который раскрывает шокирующие секреты о своей беременной жене Амандин. Он ищет ответы вместе со своим зятем Джеффом (Колин Морган), но вдруг узнает, что у самого помощника с его сестрой Джейми Лю (Хокинс) не все так хорошо.

В видео персонаж Кордена изо всех сил пытается найти правильные слова, чтобы описать состояние своих отношений в трех словах. На его лице видно отчаяние, он говорит, что в трех это сделать невозможно, но все-таки пробует и начинает с растерянности, гнева и недоверия. Однако он не единственный, кто переживает тяжелую эмоциональную полосу.

Этот сериал — первый крупный проект Кордена после объявления о его уходе из «The Late Show» в 2023 году. Сериал написан сценаристом Джезом Баттервортом. Режиссером «Mammals» выступила Стефани Лэнг.

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Джеймс КорденСалли ХокинсКолин Морган
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