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Во Франции женщину обвинили в убийстве и пытках 12-летней девочки
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Во Франции правоохранительные органы обвинили молодую женщину, которую в СМИ называют Дабия Б., в пытках и убийстве 12-летней Лолы Давье. Тело девочки обнаружили недавно в Париже, сообщила Русская служба Би-би-си.

Подозреваемой, по информации журналистов, 24 года. Она приехала во Францию из Алжира и находилась в стране нелегально. «Она регулярно приезжала на территорию нашей страны как студент», — рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Он добавил, что девушка должна была покинуть Францию около месяца назад. Обвиняемая могла быть знакома со своей жертвой: отец Лолы был смотрителем дома, в котором жила предполагаемая убийца вместе с сестрой.

Следствие считает, что Дабия Б. заманила девочку в свою квартиру, когда та шла в школу. Затем преступница «совершила злонамеренные действия сексуального характера, которые привели к смерти ребенка, а ее тело спрятала в контейнере».

Дабию Б. уже арестовали. Следователи и суд признали, что она страдает от тяжелого психического расстройства. Полиция полагает, что у женщины не было рационального мотива убивать девочку.

После того как Лола скончалась, Дабия Б. попыталась избавиться от тела. Свидетели видели девушку с большим пластиковым контейнером на улицах города. Кроме того, некий 43-летний мужчина подозревается в помощи при транспортировке тела убитой.

Останки девочки нашел бездомный у многоэтажного жилого дома в 19-м муниципальном округе французской столицы. Это случилось вскоре после того, как родители Лолы начали искать ее, когда девочка не вернулась вовремя из школы.

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