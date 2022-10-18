BTS хоть и уйдут в армию, но все-таки смогут выступать на мероприятиях национального уровня

BTS разрешат участвовать в мероприятиях национального уровня в Южной Корее во время прохождения военной службы. Как правило, южнокорейские поп-артисты не могут выступать за пределами военных частей.

«Если они захотят принять участие в общественном мероприятии национального уровня или в государственном мероприятии, то им будет предоставлена такая возможность», — заявил представитель Министерства обороны Южной Кореи Мун Хон Сик, передает The Korea Times.

Ранее в этом месяце южнокорейский министр обороны Ли Чон Соп сообщил, что участники BTS смогут ездить даже на зарубежные выступления во время военной службы.

Зачастую другие кей-поп-группы выпускают заранее записанные материалы, когда артисты проходят военную службу. Обычно южнокорейским певцам запрещают выступать на публике и для рекламы, пока они в армии.

Накануне стало известно, что все участники BTS все же пойдут в армию, хотя в южнокорейском обществе давно идет обсуждение отсрочки для них: власти делают исключение для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны.

Самым первым уйдет в армию 29-летний Джин, затем к нему присоединятся и другие коллеги. Коллектив вновь соберется «примерно в 2025 году».

Согласно южнокорейским законам, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца. Специально для кей-поп-звезд парламент Южной Кореи в 2020 году поднял этот возраст до 30 лет.