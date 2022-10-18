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«Ельцин-центр» покажет в Москве выставку с работами Малевича и Лепорской — в том числе «Три фигуры»

«Ельцин-центр» представит в Еврейском музее и центре толерантности в Москве выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сообщение об этом появилось в телеграм-аккаунте екатеринбургского музея.

«Центральная тема выставки — история одного из наиболее ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства», — сообщили в «Ельцин-центре».

Среди художников, чьи произведения будут представлены в экспозиции, — сам Казимир Малевич, а также Марк Шагал, Илья Чашник, Николай Суетин, Вера Ермолаева, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Эдуард Криммер, Роберт Фальк, Дмитрий Санников и Анна Лепорская.

Именно работу Лепорской «Три фигуры» 7 декабря 2021 года повредил охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев. Шариковой ручкой он пририсовал глаза на лицах двух фигур, изображенных на полотне.

Картина прошла реставрацию, Васильева уволили, суд назначил ему 180 часов обязательных работ и принудительное лечение. Восстановленное полотно покажут в рамках экспозиции.