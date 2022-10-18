Киностудия Halcyon снимет художественный сериал о жизни Эми Уайнхаус

Киностудия Halcyon снимет сериал о жизни британской певицы Эми Уайнхаус, скончавшейся в 2011 году в возрасте 27 лет. Об этом сообщил Daily Mail.

Шоу поставят по сценарию Мэла Янга, работавшего над «Доктором Кто» и «Катастрофой». В нем будет восемь серий. В основу ленты ляжет книга Дафны Барак «Спасение Эми» и 40 часов отснятого материала.

Проект расскажет о непростой личной жизни певицы, ее отношениях с семьей, пристрастии к наркотикам и алкоголю, а также уникальном голосе и гениальном таланте автора песен, которые привели Уайнхаус к успеху во всем мире.

Сериал раскроет, каким был недолгий брак артистки с Блейком Филдером и как он повлиял на Уайнхаус. В частности, станет ясно, как молодая певица впервые познакомилась с героином.

Шоу продемонстрирует, какой хрупкой стала Эми, проходя через трудности на своем пути и пытаясь занимать третий альбом в своей карьере. Когда драма выйдет на экраны и на какой платформе, пока не уточняется.

«Хотя ее карьера оборвалась слишком быстро, Эми была голосом целого поколения, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать ее историю самым трогательным образом», — заявил исполнительный директор Halcyon Дэвид Эллендер.