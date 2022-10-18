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Песков: в указе о мобилизации говорится о 300 тыс. человек, и это число не может быть превышено
Семён Гудошников
Сегодня в 14:25

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что президентский указ устанавливает максимальное число мобилизованных в 300 тыс. человек, и эта цифра не может быть превышена, сообщает «Интерфакс».

Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли Минобороны направить новые задачи по мобилизации в регионы, которые отчитались о ее завершении. В этих субъектах, по словам Пескова, процесс остановлен.

Тем не менее Путин еще не подписывал указ о завершении мобилизации, и пока решений об этом не было принято.

Пункт в указе президента, в котором, как утверждается, названо число призываемых граждан, засекречен. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что ведомство планирует мобилизовать 300 тыс. резервистов.

«Новая газета» и «Медуза»* со ссылкой на источники сообщали, что это число выше — 1 и 1,2 млн человек соответственно. Песков называл эти утверждения ложью.

14 октября Путин заявлял, что в российскую армию мобилизованы 222 тыс. человек, а призывные мероприятия, вероятно, завершатся в течение двух недель. К настоящему времени о завершении мобилизации отчитались ряд регионов, включая Москву и Подмосковье, Новосибирскую и Брянскую области, Чечню, ХМАО и ЯНАО.

*«Медуза» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей Шойгу
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