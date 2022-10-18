В Совбезе обвинили либералов и ряд деятелей культуры в саботаже политики по традиционным ценностям

Замсекретаря Совбеза Олег Храмов в интервью «Российской газете» заявил, что ряд деятелей культуры препятствовал принятию проекта об Основах госполитики по сохранению традиционных ценностей. О каких именно деятелях идет речь, Храмов не уточнил.

«Критика проекта ожидаемо последовала от СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов. Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость», — сказал он.

Храмов считает, что, кроме политической составляющей, причиной критики проекта стало «категорическое неприятие отдельными лицами самой идеи подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов, функционирующих за счет государственного бюджетного финансирования». При этом, по его мнению, подавляющее большинство населения требует «соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям».

Член Совбеза добавил, что от некоторых деятелей культуры «поступили конструктивные замечания, которые уже учтены при доработке основ».

Обосновывая необходимость защиты традиционных ценностей, Храмов заявил, что западные планировщики и идеологи пытаются эти ценности разрушить, чтобы «разложить основы российского общества изнутри».

При этом, как утверждает замсекретаря Совбеза, США и их союзники готовы «отрабатывать новые подходы к подрывной работе по переформатированию сознания россиян». «К решению этой задачи Вашингтон и Лондон привлекают многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики», — заявляет он.

«Это угроза, которой необходимо организованно противостоять в Российской Федерации. Мы великая держава и не позволим Западу достичь того, что ему удалось в братской Украине, где ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого. А другие подняли на щит неонацистские идеи, променяли христианство на оккультизм, а гуманность и человечность подменили ярой русофобией», — добавляет Храмов.

Проект президентского указа о сохранении традиционных ценностей был опубликован в январе 2022 года. В нем среди прочего предлагалось «обеспечить моральное лидерство России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей», отстаивать позицию, что «брак — союз мужчины и женщины», воспитывать детей «в духе традиционных ценностей» и защитить русский язык от нецензурной лексики.